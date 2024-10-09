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Gazze'deki UNRWA Okulları Boşaltıldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 7 UNRWA okulu tahliye edildi. Yüzlerce Filistinlinin barınma sorunları artmakta.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:52
Gazze'deki UNRWA Okulları Boşaltıldı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sürekleniyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği kara saldırıları sonucu 7 okulun boşaltılması gerektiğini açıkladı.

Yerinden Edilen Filistinlilerin Durumu

UNRWA'nın yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 7 okulun tahliye edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, bölgede mevcut 8 su kuyusundan yalnızca 2'sinin aktif olduğu belirtildi.

Saldırılar ve Tahliyeler

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik yeni kara saldırıları başlatmasıyla birlikte Filistinlilerin saldırılardan kaçabileceği alanlar da hızla daralıyor. Bölgedeki çatışmaların yoğunlaşması, özellikle Beyt Hanun ve Beyt Lahiye gibi stratejik noktalara yöneliyor.

Bölge Halkının Mücadelesi

Buna karşın, bölge halkı 'ne pahasına olursa olsun' evlerini terk etmemekte kararlı olduklarını ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana süren bombardımanlar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 97 bin 720 kişi de yaralanmış durumda.

Sivil Altyapıya Verilen Zarar

Hastaneler ve eğitim kurumları dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alınması, Gazze'deki insani durumu daha da kritik hale getirdi. Enkaz altında hala binlerce kayıp olduğu bildiriliyor.

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