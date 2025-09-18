Gazze Hükümeti: 11 Ağustos'tan Bu Yana İsrail Saldırıları 3 bin 542 Kişiyi Öldürdü

Gazze Hükümeti: 11 Ağustos'tan Bu Yana 3 bin 542 Can Kaybı

Açıklama ve Sayısal Veriler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 11 Ağustos tarihinde başlattığı kara saldırılarından bu yana Gazze kentinde ve Gazze Şeridi genelinde ağır can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, geçen 38 günde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda toplam 3 bin 542 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Ölüm Oranları ve Bölgesel Dağılım

Saldırılarda ortalama günde 93 Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, can kayıplarının yüzde 44'ünün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze kenti merkezini "insansızlaştırmaya" odaklandığı, buna karşın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinin "güvenli bölgeler" olduğu iddiasıyla sivillerin bu bölgelere yönlendirildiği, ancak bu bölgelere de aralıksız saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Tarihsel Kırılım

İlgili dönemde, 11 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Gazze kentinde bin 984 Filistinlinin, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde ise bin 558 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası Çağrı

Açıklamada söz konusu can kayıplarının sistematik soykırım politikalarını gözler önüne serdiği belirtilerek, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sorumluluklarını yerine getirerek Gazze'de işlenen savaş suçlarını durdurma çağrısı yapıldı.