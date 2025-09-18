Gazze Hükümeti: 11 Ağustos'tan Bu Yana İsrail Saldırıları 3 bin 542 Kişiyi Öldürdü

Gazze hükümeti, İsrail'in 11 Ağustos'tan itibaren başlattığı kara saldırılarında 38 günde 3 bin 542 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:36
Gazze Hükümeti: 11 Ağustos'tan Bu Yana İsrail Saldırıları 3 bin 542 Kişiyi Öldürdü

Gazze Hükümeti: 11 Ağustos'tan Bu Yana 3 bin 542 Can Kaybı

Açıklama ve Sayısal Veriler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 11 Ağustos tarihinde başlattığı kara saldırılarından bu yana Gazze kentinde ve Gazze Şeridi genelinde ağır can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, geçen 38 günde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda toplam 3 bin 542 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Ölüm Oranları ve Bölgesel Dağılım

Saldırılarda ortalama günde 93 Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, can kayıplarının yüzde 44'ünün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze kenti merkezini "insansızlaştırmaya" odaklandığı, buna karşın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinin "güvenli bölgeler" olduğu iddiasıyla sivillerin bu bölgelere yönlendirildiği, ancak bu bölgelere de aralıksız saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Tarihsel Kırılım

İlgili dönemde, 11 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Gazze kentinde bin 984 Filistinlinin, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde ise bin 558 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası Çağrı

Açıklamada söz konusu can kayıplarının sistematik soykırım politikalarını gözler önüne serdiği belirtilerek, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sorumluluklarını yerine getirerek Gazze'de işlenen savaş suçlarını durdurma çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)