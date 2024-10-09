Gazze Hükümeti İsrail'in Hastane Boşaltma Tehdidini Reddetti

Gazze Hükümeti'nden Kesin Red

Gazze Şeridi'ndeki yönetim, İsrail'in kuzeydeki üç hastaneyi tahliye etme yönündeki tehditlerini reddetti. Hükümetin medyaya yaptığı açıklamada, "İşgalci güçlerin hastaneleri boşaltma tehditlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Dünya ve uluslararası toplum, Şifa Tıp Kompleksi'nin yaşadığı trajedinin bir daha yaşanmaması adına bizi desteklemelidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Tehditleri

Açıklamada, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nde bulunan hastalar ile sağlık personelinin tahliye edilmesi için baskı yaptığı belirtildi. Yönetimin, bu hastanelerin de Eş-Şifa Hastanesi gibi yıkım ve öldürme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası kuruluşlara hastanelerin korunması çağrısında bulunarak, Gazze'deki sağlık sistemine yapılan saldırılardan tamamen Amerikan hükümeti ve İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 3 hastanenin boşaltılmasını talep ettiğini ve bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "yıkım, öldürme ve tutuklama" tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Hamas Hareketi ise İsrail'in bu uyarısını, "sürgün planını uygulama girişimi" olarak değerlendirdi.