Gazze Hükümeti: İsrail, İnsani Yardım Girişini Engelliyor

İsrail Ordusunun Engelleri Gazze'deki İnsani Yardımları Olumsuz Etkiliyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarının geçişini engellediğini ve sınırlı yardıma izin verdiğini ifade etti.

Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite'den Açıklamalar

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "silahlı çetelerin yardım tırlarını yağmalamasına, tır şoförlerinin üzerindeki paraları gasbetmesine göz yumduğunu" belirtti.

Filistin Polisi ve Güvenlik Çalışanlarına Saldırılar

Sevapite, İsrail ordusunun yardım tırlarının güvenliğini sağlamaya çalışan Filistin polisi ile özel güvenlik şirketi çalışanlarına saldırdığını ifade ederek, bu saldırıların ölüm ve yaralanmalara yol açtığını aktardı.

Açlık ve Kıtlıkla Mücadele

Sevapite, "İsrail ordusunun silahlı çetelerin insani yardımları yağmalamasına izin vermesi ve Filistinli polis memurları ile güvenlik şirketlerinin yardımları teslim almasını engellemesi, Filistinlilere karşı kasıtlı olarak aç bırakma siyaseti izlediğini göstermektedir. Bu, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemeyi hedefliyor." diye ekledi.

Ölü Sayısı ve Yıkım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti ve 102 bin 929 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin hala bulunamadığı bildiriliyor.

Sivil Altyapıya Yönelik Saldırılar

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapılar da tahrip ediliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ediyor ve uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeye insani yardımların girememesi sonucu Filistinliler ciddi bir açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.