Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük

İsrail ordusunun Gazze işgali için başlattığı 60 bin yedek çağrısına katılım düşük kaldı; birçok yedek kişi kişisel ve mali gerekçelerle muafiyet talep etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:05
Gazze işgali için çağrıya yedek asker katılımı beklenenden düşük

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yönelik yedek asker katılımı düşük kaldı. Ordunun, işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri silah altına alma süreci bugün başladı.

Yedek asker çağrısı ve katılım neden az

Bu çağrı, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en büyük seferberlik olarak tanımlanıyor. Ancak yaklaşık iki yıldır süren saldırılar nedeniyle silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olduğu bildirildi. Haberlere göre birçok yedek asker, kişisel ve maddi durum gerekçesiyle göreve çağrılmaktan muaf tutulma talebinde bulundu.

Katılımın beklenenden az olması, İsrail ordusunun planlanan harekatı uygulamada ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığı değerlendirilmesine yol açtı.

Operasyon planı ve süre tahmini

İsrail ordusunun işgal planına göre yedek askerlerin kademeli olarak silah altına alınması hedefleniyor. Operasyonun ilk etapta 4 ila 5 ay sürmesi öngörülse de, sürecin uzaması beklentiler arasında yer alıyor.

Siyasi karar ve geçmiş

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline ilişkin plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada ise kentin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi bağlama bakıldığında, İsrail 1967'den 2005'e kadar Gazze Şeridi'ni 38 yıl boyunca işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Yerel kaynaklar, yedek askerlerin düşük başvuru oranı ve muafiyet taleplerinin askeri planlamayı zorladığını, bunun bölgedeki operasyon takvimini ve kapsamını etkileyebileceğini belirtiyor.

