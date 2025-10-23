Gazze Mahkemesi: 'Kanıt' Sergisi Açıldı — AA Görselleri ve Belgesel
Yan Etkinliklerde Sergi ve Gösterim
Program çerçevesinde, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kanıt kitabındaki görsellerden oluşan bir sergi açıldı. Aynı etkinlik kapsamında Kanıt Belgeseli de izleyicilere sunuldu.
Etkinlikler, Gazze Mahkemesi'nin ana gündemini destekleyen görsel ve belgesel içeriklerle kamuoyuna sunulan kanıtların görünür kılınmasını hedefledi.
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi açıldı.