Gazze Mahkemesi: 'Kanıt' Sergisi Açıldı — AA Görselleri ve Belgesel

Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum programı kapsamında AA'nın Kanıt kitabı görsellerinden oluşan sergi açıldı ve Kanıt Belgeseli gösterildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:07
Gazze Mahkemesi: 'Kanıt' Sergisi Açıldı — AA Görselleri ve Belgesel

Gazze Mahkemesi: 'Kanıt' Sergisi Açıldı — AA Görselleri ve Belgesel

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi'nin nihai kararını açıklayacağı Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum programı kapsamında yan etkinlikler düzenlendi.

Yan Etkinliklerde Sergi ve Gösterim

Program çerçevesinde, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kanıt kitabındaki görsellerden oluşan bir sergi açıldı. Aynı etkinlik kapsamında Kanıt Belgeseli de izleyicilere sunuldu.

Etkinlikler, Gazze Mahkemesi'nin ana gündemini destekleyen görsel ve belgesel içeriklerle kamuoyuna sunulan kanıtların görünür kılınmasını hedefledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim...

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi açıldı.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
6
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde