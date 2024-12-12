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Gazze'nin Refah Belediyesi: İsrail Kenti Yaşanmaz Hale Getiriyor

Refah Belediyesi, İsrail'in kenti tamamen yok etme planlarını uyguladığını açıkladı; uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:25
Gazze'nin Refah Belediyesi: İsrail Kenti Yaşanmaz Hale Getiriyor

Refah Belediyesi: İsrail'in Yıkım Planı Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti, belediyeden gelen son raporlarla sarsıcı bir durumla karşı karşıya. Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail ordusunun mayıs ayından itibaren kentin dört bir yanında sürdürdüğü yıkım operasyonlarının artarak devam ettiğini duyurdu.

Yıkım Operasyonları ve Tehcir Planı

Sufi, kentin içinden gelen raporlar ve görsel materyallerin, İsrail'in Refah'ı yaşanmaz hale getirmek için sistematik bir yıkım gerçekleştirdiğini gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, bu bağlamda Refah'a getirilen inşaat şirketlerinin, yerle bir edilen binaların enkazını bilinmeyen yerlere atarak bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Uluslararası Çağrı

Sufi, yaptığı yazılı açıklamada, yıkım için şirketlerin getirilmesinin, İsrail güçlerinin Refah'taki halkı tehcir etme planının bir parçası olduğuna dikkat çekti. Refah Belediyesi, tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarını kenti tehdit eden bu insanlık suçlarını durdurmaya davet etti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim’den beri Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda, 44 bin 835 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayının yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Aynı zamanda, 106 bin 356 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor, sivil altyapı ise hastaneler ve eğitim kurumları gibi yerlerin hedef alınmasıyla ciddi şekilde tahrip edildi.

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