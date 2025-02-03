Gazze Şeridi'nde 20 Filistinli'nin Cansız Bedeni Bulundu

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları sonrası ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, Kuzey bölgesinde boş bir arazide 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan bir sivil savunma çalışanı, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentinde, sığınma merkezi olarak kullanılan ve İsrail ordusu tarafından yıkılan bir okulun yakınında bu cesetlerin bulunduğunu ifade etti.

Bulunan naaşların, boş bir arazide kum yığınları arasında keşfedildiğini belirten yetkili, bazı cesetlerin çürümüş, bazılarının ise kemik yığınları halinde bulunduğunu söyledi. Sivil savunma çalışanı ayrıca, bu cesetlerin İsrail ordusu tarafından infaz edilerek gömülen Filistinlilere ait olduğunu ancak kimliklerinin henüz tespit edilmediğini kaydetti.

Ateşkesten Sonra Devam Eden Enkaz Çalışmaları

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden bu yana, her gün İsrail'in ateşkes öncesi saldırılarında yıkılan binaların enkazından onlarca kişinin cenazesi çıkarılmakta. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin ardından en az 488 kişinin cansız bedeni enkazdan kurtarıldı.