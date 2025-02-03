DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

Gazze Şeridi'nde 20 Filistinli'nin Cansız Bedeni Bulundu

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ortaya çıkan 20 cansız beden, devam eden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:14
Gazze Şeridi'nde 20 Filistinli'nin Cansız Bedeni Bulundu

Gazze Şeridi'nde 20 Filistinli'nin Cansız Bedeni Bulundu

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları sonrası ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, Kuzey bölgesinde boş bir arazide 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan bir sivil savunma çalışanı, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid kentinde, sığınma merkezi olarak kullanılan ve İsrail ordusu tarafından yıkılan bir okulun yakınında bu cesetlerin bulunduğunu ifade etti.

Bulunan naaşların, boş bir arazide kum yığınları arasında keşfedildiğini belirten yetkili, bazı cesetlerin çürümüş, bazılarının ise kemik yığınları halinde bulunduğunu söyledi. Sivil savunma çalışanı ayrıca, bu cesetlerin İsrail ordusu tarafından infaz edilerek gömülen Filistinlilere ait olduğunu ancak kimliklerinin henüz tespit edilmediğini kaydetti.

Ateşkesten Sonra Devam Eden Enkaz Çalışmaları

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden bu yana, her gün İsrail'in ateşkes öncesi saldırılarında yıkılan binaların enkazından onlarca kişinin cenazesi çıkarılmakta. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin ardından en az 488 kişinin cansız bedeni enkazdan kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Müjdesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Mecralar ve Çocukların Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar
3
Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim Bütçesi 2002'den Bugüne 290 Kat Arttı
7
Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor