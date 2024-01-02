Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı 22 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin öldüğünü ve 338 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 22 bin 185'e ulaştı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı 22 bini aştı
Yayın Tarihi:

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırıları 86. gününde sürüyor. Son bir günde yapılan saldırılarda 207 Filistinli yaşamını yitirdi, 338 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 22 bin 185, yaralıların sayısının ise 57 bin 35 olduğunu açıkladı.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 156 öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Öne Çıkanlar
Uyurken cayır cayır yağ yakabilirsiniz! Bunu deneyenler günün 24 saati zayıflıyor! Uyurken cayır cayır yağ yakabilirsiniz! Bunu deneyenler günün 24 saati zayıflıyor!
2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi! 2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi!
7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor 7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor
Çok Okunanlar
11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ihracat rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ihracat rakamları Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi! Esenyurt’ta düğün hediyesi tüfekle öldürülen gencin cenazesi memleketine gönderildi Esenyurt’ta düğün hediyesi tüfekle öldürülen gencin cenazesi memleketine gönderildi Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları! 22 Kasım 2023 barajlardaki su sevilerindeki son durum ne? İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları! 22 Kasım 2023 barajlardaki su sevilerindeki son durum ne?