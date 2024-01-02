Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı 22 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin öldüğünü ve 338 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 22 bin 185'e ulaştı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı hava saldırıları 86. gününde sürüyor. Son bir günde yapılan saldırılarda 207 Filistinli yaşamını yitirdi, 338 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 22 bin 185, yaralıların sayısının ise 57 bin 35 olduğunu açıkladı.
Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 156 öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.