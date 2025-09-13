Gazze Sivil Savunma: Kent Sakinleri 'Etnik Temizliğe' Maruz

Sivil Savunma Müdürlüğü, bombardıman ve hedef alınan barınma merkezlerini kınadı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in işgal çabaları kapsamında Gazze kentindeki Filistinlilerin, İsrail’in yoğunlaştırdığı bombardıman ve geriye kalan binalar ile yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri hedef alan geniş çaplı yıkım altında 'etnik temizliğe' maruz kaldığını bildirdi.

Sivil Savunma'nın açıklamasında, 'Gazze kenti sakinleri etnik temizliğe maruz bırakılıyor.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, 'İşgalcilerin yerinden edilmiş kişilerin barındığı okulları ve yoğun nüfuslu mahallelerde bulunan binaları bombalaması çılgınlık düzeyine vardı; bunun sonucunda onlarca sivil şehit oluyor, yüzlercesi de yaralanıyor.' denildi.

Açıklamada, Gazze kentinin İsrail'in halkı şehri terk etmeye zorlamak için geriye kalan konutları hedef alması ve geniş çaplı yıkıma maruz bırakılmasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Yetkililer, işgalcilerin kenti sakinlerinden boşaltarak onları Gazze Şeridi’nin güneyinde 'insani bölge' olarak adlandırdığı dar bir alana sürme politikasını uygulamayı amaçladığını belirtti.

Sivil Savunma, Gazze’de evsiz bırakılan halk arasında yoğun panik yaşandığını, en temel güvenlik ve emniyet koşullarını sağlayacak barınma merkezlerinin bulunmadığını kaydetti ve devletlere ile uluslararası insani kuruluşlara 'derhal müdahale çağrısı' yaptı.

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü iddialarıyla birlikte, Gazze kentinde yoğun nüfuslu binalar ve konut kuleleri sürekli olarak hedef alınıyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istiyor ve bölgede artan tahditler ve sürgün emirleriyle gerilim tırmanıyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaları 'Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını' öne sürerken, Hamas'ın yanı sıra bu binaların sakinleri ile yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri söz konusu iddiaları yalanlıyor.