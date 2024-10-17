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Gazze'ye Hava Yoluyla İlk İnsani Yardım Gönderimi

Gazze'ye üç ay sonra havadan insani yardım yapıldı; ancak düşen kutular bir can kaybına neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:13
Gazze'ye Hava Yoluyla İlk İnsani Yardım Gönderimi

Gazze Şeridi'ne Hava İle Yardım İnişi

Gazze, temmuz ortasından bu yana ilk kez hava yoluyla insani yardıma kavuştu. Uçaklardan paraşütle indirilen yardım kutuları, Han Yunus'taki Mevasi bölgesine bırakıldı.

Yardım İndirirken Trajedi Yaşandı

Bazı görgü tanıkları, havadan indirilen kutuların yerinden edilen Filistinli ailelerin çadırlarının üzerine düştüğünü belirterek, bunun sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Talihsiz Olayın Ayrıntıları

İlk belirlemelere göre, kazada yaşlı bir Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Bu durum, Gazze'deki insani durumun hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in Saldırıları ve İnsani Kriz

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırıları sonrası, Gazze'de büyük bir insani kriz meydana geldi. Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık vermek amacıyla Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılardan sonra, yaklaşık 42 bin Filistinli yaşamını yitirdi.

Süregiden Çatışmalar ve Yerel Tepkiler

7 Ekim sonrası çatışmalarda, sivil altyapının hedef alındığı görülmektedir. Hastane ve eğitim kurumlarının da vurulması sonucu, halkın yaşadığı travma derinleşmektedir. Ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail askerleri ve yerleşimcileri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Tepkiler ve İnsani Araçlar

24 Kasım 2023’te başlayan insani ara döneminde, her iki taraf arasında esir değişimi gerçekleşti; ancak İsrail, hala binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

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