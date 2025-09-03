GÜNCELLEME - Gazze'ye Sabah Saldırılarında 28 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölümler arasında hamile bir kadın ile bebeği de bulunuyor.

Saldırıların ayrıntıları

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyi, orta ve güney bölgelerinde evleri, çadırları, sivillerin toplandığı alanları ve yardım bekleyenleri hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Sayadin Limanı çevresinde bir apartman dairesini vurdu. Bu saldırıda aralarında hamile bir kadın ile bebeğinin de olduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nin Fevahir Sokağı yakınlarında bir evin helikopterle hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yer alan Rantisi Hastanesi çevresinde Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu; saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi. Aynı mahallede bir apartman dairesi de İsrail savaş uçaklarınca hedef alındı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yine aynı mahallede Filistinlilerin bir araya geldiği bir alana düzenlenen hava saldırısında 6 kişi can verirken, 18 kişi yaralandı.

Bölgeler genelinde devam eden saldırılar

İsrail güçleri, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeydoğu bölgelerinde binaları ve evleri havaya uçurmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait helikopterler Şeyh Rıdvan pazarında çadırları ve tezgahları hedef aldı; saldırı sonrası bazı noktalarda yangın çıktı. Gazze kentinin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri de top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki Sevaraha bölgesine İHA'yla düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenlere doğrudan açılan ateşte 3 Filistinli yaşamını kaybetti. Han Yunus'un güneybatısındaki Bölgesel Doğu mıntıkasını hedef alan topçu saldırıda da 2 kadın hayatını kaybetti.

YENİ SALDIRILAR EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ.