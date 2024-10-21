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Gazzeli Küçük Kızın Cesareti

Yaralı kardeşini taşıyan Gazzeli kız çocuğu, savaşın zor yükünü temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:27
Gazzeli Küçük Kızın Cesareti

Gazzeli Küçük Kız, Yaralı Kardeşini Taşıdı

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar arasında, genç bir kız çocuğunun cesareti ve dayanıklılığı dikkat çekiyor. Yaralı kız kardeşini tedavi için güvenli bir yere götürebilmek amacıyla yalın ayak, bitkin bir şekilde uzun mesafeler kat etti.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşımlar

Bu iki küçük kız kardeşin görüntüleri, sosyal medya platformlarında birçok aktivist ve kullanıcının dikkatini çekti. "Bedenlerinden daha büyük yükler taşımak zorunda kalan Gazzeli çocuklar" notu ile paylaşılan görüntüler, bölgedeki çocukların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Yaralı Kız Kardeşi İçin Savaşan Küçük Kız

Görüntülerde, 6-7 yaşlarındaki bir kız çocuğunun, ayağından yaralanmış 3 yaşındaki kız kardeşini sırtında taşıdığı görülüyor. Aracıyla o bölgeden geçen bir Gazzeli vatandaş, yolda yürüyen çocukların yanına yaklaşarak, "Nasılsın? Neden kardeşini bu şekilde taşıyorsun? Nereden gelip, nereye gidiyorsun?" diye soruyor.

Cesaretle Yanıt Verdi

Küçük kız, kardeşini uzun süredir sırtında taşıdığını ve "Elhamdülillah... Kardeşime araç çarptı ve ayağından yaralandı. Onu tedavi için güvenli bir yere götürüyorum." diye yanıtlıyor. Ardından, "Kardeşini böyle taşımaktan yorulmadın mı?" sorusuna ise, "Yorgunum onu bir saattir taşıyorum, böyle taşıyorum, kendi yürüyemiyor." şeklinde cevap veriyor.

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