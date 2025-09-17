Gazzeli Ressam Ahmed Muhanna'nın 40 Eseri Brüksel'de Sergileniyor

Gazzeli ressam Ahmed Muhanna'nın, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşanan hayatı yardım kolilerinin üzerine çizdiği 40 eserten oluşan sergi Brüksel'de kapılarını açtı.

Sergi alanı ve organizasyon

Sergi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak girişimiyle, AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'in merkezindeki Monnai meydanında kurulan konteynerde ziyaretçilere sunuluyor. Serginin başlığı "Gazze: Umut ve Direniş Hikayeleri" olarak duyuruldu.

Açılış ve konuşmalar

Açılış, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile WFP Filistin Direktörü Antoine Renard tarafından gerçekleştirildi. Lahbib, açılışta Muhanna ile görüntülü görüşme gerçekleştirdikten sonra yaptığı konuşmada, kendisinin AB'nin tek sesle konuşmakta başarısız olduğunu ancak bu açığı insani yardımlara odaklanarak kapatmaya çalıştığını ilettiğini aktardı.

Lahbib, Muhanna'nın eserlerinden etkilendiğini belirterek, "O olağanüstü bir sanatçı ve insan. Hayatının çoğunu çocuklara sanat terapisi uygulamaya adadı." dedi. Lahbib ayrıca Muhanna'ya seslenerek şunları vurguladı: "Seni duyuyoruz ve görüyoruz. Sanatını yapmak hakkın. Tüm Filistinli sanatçıların hayal kurmaya hakkı var. Tüm çocukların oyun oynamaya, okula gitmeye hakkı var. Tüm Filistinli anneler, çocuklarının büyüdüğünü, okula gittiğini ve aslında basitçe yaşadığını görmeyi hak ediyor."

Renard ise Gazze'deki açlık durumuna dikkat çekerek, 22 Ağustos'ta yapılan açıklamaya atıfta bulundu: "Bu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından ortaya konuldu. Çok bilimsel duruyor ama aslında Gazze'de yarım milyon insanın kıtlık içinde mahsur kaldığını ve şu anda tam da o bölgede yeni bir askeri operasyon olduğunu, 2 milyon insanın tamamen insani yardıma bağımlı olduğunu belirtiyor."

Renard, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi Gazze'de askeri saldırının yoğunlaşmasıyla karşı karşıya kalan sivilleri düşünüyorum. Bunun daha da yıkıcı sonuçları olacak, çünkü bu siviller zaten açlıkla karşı karşıya oldukları bir bölgede mahsur kalmışlardı."

Ziyaret bilgisi

Sergi, halka açık olarak ziyaret edilebilir ve 18 Eylül'e kadar gezilebilecek.