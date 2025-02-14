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Gazzeliler: 'Topraklarımızı Terk Etmeyeceğiz!'

Filistinliler, Trump'ın Gazze planını protesto ederek topraklarına sahip çıkacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:52
Gazzeliler: 'Topraklarımızı Terk Etmeyeceğiz!'

Gazzeliler, Topraklarımızı Terk Etmeyeceğiz!

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etmek için bir araya geldi. Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde düzenlenen eylemde, katılımcılar Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme düşüncelerine sert tepki gösterdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı. Gazzeliler, yerinden edilme planını kesin bir şekilde reddederek, topraklarına olan bağlılıklarını ifade ettiler.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun." dedi. Cemel, Filistin halkının topraklarından asla ayrılmayacağını vurguladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkım olduğunu ifade ederek, "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinin altını çizmişti.

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