Gebze Balçık Mahallesi'nde Yollar Sıcak Asfalta Kavuştu

Kış öncesi yol standardı yükseltiliyor

Gebze’de stabilize yolları modern hale getirmek için mesai harcayan belediye ekipleri, Balçık Mahallesi Parseller bölgesindeki yolları sıcak asfaltla buluşturdu.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları öncesinde yol standartlarını yükseltmeyi hedefleyerek belirlenen program dahilinde sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında 3228. Sokakta asfalt serimi tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ekipler, aynı bölgede bulunan 3231, 3246, 3247 ve 3248. sokaklarda zemin hazırlığı ve asfaltlama işlemlerini sürdürüyor.

Yetkililer, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü ve ulaşım kalitesini artırmak için asfalt programının kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

