Geçen Yıl 67 Milyon e-Tebligat ile 6 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı

e-Tebligat ile Sağlanan Tasarruf ve Çevresel Fayda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu. Bakan Tunç, e-Tebligat’ın yargıda dijital dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Bakanlığın açıklamasına göre, Yılmaz Tunç, bu uygulama sayesinde binlerce ağacın kesilmekten kurtulduğunu ifade etti. "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz projelerle işlemleri hızlandırıyor, zaman, kaynak ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz," dedi.

2019'dan Bu Yana Sağlanan Tasarruf

Açıklamada, e-Tebligat uygulaması ile 2019'dan bu yana toplamda 253 milyon 308 bin 267 tebligatın elektronik ortamda ulaştırıldığı belirtildi. Bu süreçte, toplamda 15 milyar 125 milyon 496 bin 821 lira tasarruf sağlandığı kaydedildi. Ayrıca uygulama ile bugüne kadar 8 bin 920 ton kağıt tasarrufu yapıldığı ve 151 bin 646 ağacın kesilmekten kurtarıldığı dile getirildi.