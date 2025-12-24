Geçmeyen Öksürük ve Şiddetli Karın Ağrısına Dikkat

GAZİANTEP (İHA) — Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, son dönemde acil servislere yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlemlendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Hangi şikayetlerde artış var?

Son haftalarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve göğüs ağrısı ile gelen başvurularda artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Duru, bunun temelinde mevsim geçişleri, düzensiz beslenme ve stres gibi etkenlerin bulunduğunu söyledi.

Hangi belirtiler ciddiye alınmalı?

Prof. Dr. Duru, yüksek ateş, geçmeyen öksürük, şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Özellikle grip ve benzeri viral enfeksiyonlar toplumda hızla yayılıyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde panik yapmadan ancak zaman kaybetmeden acil servise başvurulması büyük önem taşıyor".

Çocuklarda yüksek ateş, yaşlılarda ise tansiyon ve kalp kaynaklı şikayetlerin acil servis başvurularında ön sıralarda yer aldığını belirten Duru, evde bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Mehmet Duru son olarak, "Acil servisler hayat kurtarmak için vardır. Gereksiz başvurular, gerçek acil hastalara yapılacak müdahaleleri geciktirebilir" diyerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

