Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Kara yollarının gelecek rotası İstanbul'da çizilecek

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından her dört yılda bir gerçekleştirilen "IRF Dünya Kongresi", 15-18 Ekim tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kongreyle ilgili, "Ulaştırma alanında milat sayılacak kararların alınmasını bekliyoruz," dedi. Uraloğlu, ayrıca bu kongrenin, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çabalarını teşvik edeceği mesajını da verdi.

Ekonomi yönetiminin ekim ajandası yoğun

Ekonomik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim'de açıklanacak ve gün içinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarını 2 Ekim'de kamuoyuyla paylaşacak.

Halkbank, sürdürülebilir geleceğe yatırım yapıyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, finans yönetiminde verimliliğin önemine vurgu yaparak, "Kaynaklarımızı doğru öncelikli alanlarda kullanmak gerekiyor," şeklinde konuştu. Arslan, selektif kredi anlayışının tasarrufları üretim ve yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Kripto para platformları için geri sayım

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto para platformlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmadan Türkiye'deki yerleşik kişilere hizmet vermesi 2 Ekim'e kadar sonlanmak zorunda. Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, bu tarihten sonraki faaliyetler için yasal yaptırımların devreye gireceğini aktardı.

Vestel, büyümek için yeni coğrafyalara açılıyor

Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler, şirketlerinin büyüme stratejilerini paylaşarak, yeni coğrafi açılımlar ve mobiliteyle büyümeyi planladıklarını ifade etti. Güler, faizlerin düşmesiyle birlikte Borsa İstanbul'un da değer kazanabileceğini belirtti.

Sanatçı Devrim Erbil, halı müzesi kurmayı hedefliyor

Ressam Devrim Erbil, büyük bir halı müzesinin İstanbul veya Ankara'da açılması üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Geleneksel Türk sanatı ve halıcılığına dikkat çekmek isteyen Erbil, bu projeyle birlikte kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.

Nesli tehlike altındaki orfozlar, İzmir'de izleniyor

Karaburun açıklarında süren su altı araştırmalarında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Şensurat Genç, orfoz balığı nüfusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında popülasyonda bir artış olduğunu ifade etti.

10 bin yıl öncesine tarihlenen süs eşyaları bulundu

Şanlıurfa'da yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Sefertepe bölgesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait süs eşyaları keşfedildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, bu buluntuların tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.