DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.237.627,71 0,21%

Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Türkiye'de ulaşım, ekonomi, sanat ve tarih alanlarındaki önemli gelişmeler hakkında bilgi veriyoruz.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:46
Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Kara yollarının gelecek rotası İstanbul'da çizilecek

Uluslararası Yol Federasyonu tarafından her dört yılda bir gerçekleştirilen "IRF Dünya Kongresi", 15-18 Ekim tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kongreyle ilgili, "Ulaştırma alanında milat sayılacak kararların alınmasını bekliyoruz," dedi. Uraloğlu, ayrıca bu kongrenin, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çabalarını teşvik edeceği mesajını da verdi.

Ekonomi yönetiminin ekim ajandası yoğun

Ekonomik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim'de açıklanacak ve gün içinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarını 2 Ekim'de kamuoyuyla paylaşacak.

Halkbank, sürdürülebilir geleceğe yatırım yapıyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, finans yönetiminde verimliliğin önemine vurgu yaparak, "Kaynaklarımızı doğru öncelikli alanlarda kullanmak gerekiyor," şeklinde konuştu. Arslan, selektif kredi anlayışının tasarrufları üretim ve yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Kripto para platformları için geri sayım

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto para platformlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmadan Türkiye'deki yerleşik kişilere hizmet vermesi 2 Ekim'e kadar sonlanmak zorunda. Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, bu tarihten sonraki faaliyetler için yasal yaptırımların devreye gireceğini aktardı.

Vestel, büyümek için yeni coğrafyalara açılıyor

Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler, şirketlerinin büyüme stratejilerini paylaşarak, yeni coğrafi açılımlar ve mobiliteyle büyümeyi planladıklarını ifade etti. Güler, faizlerin düşmesiyle birlikte Borsa İstanbul'un da değer kazanabileceğini belirtti.

Sanatçı Devrim Erbil, halı müzesi kurmayı hedefliyor

Ressam Devrim Erbil, büyük bir halı müzesinin İstanbul veya Ankara'da açılması üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Geleneksel Türk sanatı ve halıcılığına dikkat çekmek isteyen Erbil, bu projeyle birlikte kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor.

Nesli tehlike altındaki orfozlar, İzmir'de izleniyor

Karaburun açıklarında süren su altı araştırmalarında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Şensurat Genç, orfoz balığı nüfusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında popülasyonda bir artış olduğunu ifade etti.

10 bin yıl öncesine tarihlenen süs eşyaları bulundu

Şanlıurfa'da yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Sefertepe bölgesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait süs eşyaları keşfedildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, bu buluntuların tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fazıl Say, Pekin'de Büyüleyici Bir Konser Verdi
2
Haftanın Tarihinde Öne Çıkan Olaylar
3
İsrail Ordusu Kızıldeniz Üzerinden Göndermesi Engelledi
4
Helene Kasırgası ABD'de Felakete Yol Açtı
5
Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 100 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İsrail Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Geleceğin Taşları: Türkiye'de Yapılacak Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?