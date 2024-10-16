Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden Önemli Açıklamalar

Gelecek Partisi'nden Önemli Mesajlar

Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Eğer Sayın Bahçeli bu noktada inisiyatif alırsa, Türkiye bu işin üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kriz Alanları

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Türkiye'yi hedef aldığı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Dünya genelinde Türkiye'nin müdahil olması gereken birçok kriz durumu mevcut. Ancak bu tehdidi nasıl analiz ettiğiniz önemli" şeklinde konuştu.

Toplumsal Birlik ve Beraberlik

Davutoğlu, milli bekayı korumanın toplumsal aidiyet bilinci ile mümkün olduğunu vurguladı. Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi ayrımların üstüne çıkılması gerektiğini belirten Davutoğlu, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eşit olması gerektiğini vurguladı.

Millilik ve Ekonomik Sorunlar

Mahmut Arıkan, savunma sanayisi üzerinden halkın ekonomik durumunu istismar eden iktidara eleştiriler yöneltti. "Mili duyguları sömürmek, ekonomik sorunu çözmek için yeterli olmayacaktır" dedi ve iktidarın bu yaklaşımının halka yarar sağlamayacağını ifade etti.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Arıkan, yeni bir Anayasa metni oluşturulmadan önce mevcut Anayasa'ya uyulması ve adaletin sağlanması gerektiğini savundu. "Yeni Anayasa üzerinde durmak için önce problemleri çözmeliyiz" şeklinde konuştu.