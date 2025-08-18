DOLAR
Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta 21 Ağustos'ta: Çocuklar ve Aileler İçin Oyun Şenliği

Geleneksel Oyunlar Tırı, 21 Ağustos'ta Muş'ta çocuklar ve ailelerle buluşacak; geleneksel oyunlar ve nostaljik etkinlikler yer alacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:05
Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta 21 Ağustos'ta: Çocuklar ve Aileler İçin Oyun Şenliği

Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta 21 Ağustos'ta

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Oyunlar Tırı, çocuklar, gençler ve geçmişin sıcak atmosferini yeniden yaşamak isteyen yetişkinlerle buluşmak üzere 21 Ağustos'ta Muş'ta olacak. Etkinlik, yerel halka geleneksel oyunları tanıtmayı ve genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, birbirinden eğlenceli oyunları barındıran tır, önceki aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerde, ardından birçok ilde çocuk şenlikleri düzenledi. Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'nun çeşitli illerinde mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi oyunları tanıtarak bu kültürel mirasın yaygınlaşmasını hedefliyor.

"Yarınımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe, anne-babaların hatıralarına konuk olmaya geliyoruz" sloganıyla yola çıkan oyun tırı, gittiği her şehirde gençler ve çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı ve yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaştı; kuşakların birlikte eğlenmesine imkan sağladı.

Başkan Abdulhadi Turus'un Açıklaması

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Muş halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına 21 Ağustos Perşembe günü 18.00-22.00 saatleri arasında bütün Muş halkını Muş Belediyesi Göletli Parkın'da buluşmaya davet ediyorum."

Bölge Takvimi

Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'taki etkinliğin ardından bölge programına şöyle devam edecek: 22-26 Ağustos tarihlerinde Bitlis'te, 27 Ağustos'ta Siirt'te, 28 Ağustos'ta Batman'da ve 29 Ağustos'ta Mardin'de vatandaşlarla buluşacak.

