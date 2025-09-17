Geleneksel Oyunlar Tırı Nevşehir'de: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Eğlendi

Geleneksel Oyunlar Tırı Nevşehir'de Çocuklarla Buluştu

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonundaki 'Geleneksel Oyunlar Tırı', Nevşehir'de çocuklara eğlenceli ve öğretici bir gün yaşattı.

Tır, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No'lu futbol sahasına konuşlandırıldı. Çocuklar burada oluşturulan parkurda halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu ve doyasıya eğlendi.

Alan Koordinatörü ve Etkinlik Bilgileri

Oynayan çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan tırın, 81 ilde çocuklarla buluşacağını, Nevşehir'in ise 42. durak olduğunu söyledi.

Gülyeter Yaşar ayrıca şu ifadeleri kullandı: Kültürel mirasımızı yaşatırken yeni nesle de aktarmaya çalıştığımız faaliyet içerisindeyiz. Bir tır dolusu mutluluğumuzu her gittiğimiz şehirde paylaşıp bir sonraki istasyonumuz için daha da çoğaltıyoruz. Mangala, 12 taş, mas güreşi, halat çekme gibi geleneksel oyunlarımızı da çocuklarla deneyimleyip keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz.

Program kapsamında tırın Nevşehir'deki bir günlük etkinliğinin ardından tırın yarın Kırşehir'de olacağı bildirildi.

