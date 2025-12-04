Gelibolu'da Ağaca Çarpma: Sürücü Alper Atıcı Hayatını Kaybetti

Gelibolu Sütlüce'de sabah 06.00'da 17 AAV plakalı araç sürücüsü Alper Atıcı direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:42
Gelibolu'da Ağaca Çarpma: Sürücü Alper Atıcı Hayatını Kaybetti

Gelibolu'da Ağaca Çarpma: Sürücü Alper Atıcı Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Tarih ve saat: Sabah saat 06.00

Yer: Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii, Gelibolu'dan Eceabat istikameti.

Gelibolu'dan Eceabat istikametine doğru seyir halinde olan 17 AAV plakalı otomobilin sürücüsü Alper Atıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tetkikleri sonucunda sürücü Alper Atıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

