Gelibolu'da Ağaca Çarpma: Sürücü Alper Atıcı Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Tarih ve saat: Sabah saat 06.00
Yer: Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii, Gelibolu'dan Eceabat istikameti.
Gelibolu'dan Eceabat istikametine doğru seyir halinde olan 17 AAV plakalı otomobilin sürücüsü Alper Atıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tetkikleri sonucunda sürücü Alper Atıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDE OLAN ALPER ATICI(28), DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP AĞACA ÇAPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.