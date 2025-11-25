Gelibolu’da Balık Satış Yerlerinde Denetim: Hijyen ve Etiket Kontrolleri

Gelibolu’da balık satış yerlerinde denetim

Gelibolu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki balık satış noktalarında kontroller gerçekleştirdi.

Denetimi yürüten birimler

Denetimler, Su Ürünleri Kontrol ve Gıda Kontrol ekipleri tarafından ortaklaşa yapıldı.

Denetimin kapsamı

Ekipler, satışa sunulan balıkların boy, tür ve avlanma zamanı uygunluğu ile iş yerlerinin hijyen şartlarını inceledi.

Ayrıca ürün etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı, satış alanlarının genel düzeni, kullanılan ekipmanların uygunluğu ve izlenebilirlik belgelerinin tam olup olmadığı da kontrol edildi.

Yapılan denetimlerle ilgili ayrıntılı sonuçlara dair bilgi verilmedi.

