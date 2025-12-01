Gelibolu'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi: Eğitimler Sürüyor

Çanakkale'de tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlı ile mücadele çalışmaları, İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Gelibolu'da aralıksız sürdürülüyor. Eğitim çalışmalarına Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de bilgilendirme için katıldı.

Eğitimde Neler İşlendi?

Eğitimde zararlının biyolojisi ve morfolojik özellikleri, kışlama alanlarında uygulanabilecek mücadele yöntemleri, canlı zararlı örneklerinin tanıtımı yapıldı ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uyarılar ve Öneriler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kahverengi kokarcanın ev içlerine toplu şekilde girmesi, kişilerde huzursuzluk ve hijyen kaygısına yol açarken böceğin salgıladığı kötü kokulu sıvıya uzun süreli maruziyet, özellikle alerjik kişilerde alerjik rinit ve astım benzeri solunum şikayetlerini tetikliyor. Sonbahar döneminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte böceklerin sıcak ve korunaklı alanlara girişlerini önlemek amacıyla; ev giriş noktalarının kahverengi kokarcanın giremeyeceği şekilde kapatılması, eve giren böceklerle temastan kaçınılarak mekanik yöntemlerle uzaklaştırılmaları, böceklerin ezilmemesi ve temas sonrası ellerin yıkanması son derece önemlidir. Eğitim faaliyetlerimiz, üreticilerimizin ve kurum çalışanlarımızın farkındalığını artırarak, Kahverengi Kokarca ile etkin mücadelenin sürdürülebilirliğini hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.

