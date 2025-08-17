Gelibolu'da Orman Yangını 2. Gün — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Müdahale ve ekip durumu

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gece boyunca bölgede 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personel ile çalışmalar sürdü; günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Tahliyeler ve yöneticilerin açıklamaları

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Vali Toraman, başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini dile getirerek, "Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

Toraman ayrıca, "Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." dedi.

Tarihi alan ve ziyaretçi kısıtlamaları

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.

Etki alanı ve görüntüleme

AA ekibi yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi. Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edildi.

