Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Gelir şartı 2.3 asgari ücrete çıkarıldı; 18-25 yaşa 250.000 TL, 26-29'a 200.000 TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular 1 Ekim 2025'te başladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:24
Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Gelir Şartı Esnetildi, Binlerce Gence 250.000 TL Desteğinin Yolu Açıldı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz evlilik kredisinde şartlarda önemli bir genişletmeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan duyuruda, gelir kriterinin yükseltildiği ve daha fazla gencin faydalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Gelir Kriterinde Değişiklik

Bakan Göktaş, başvuru şartındaki en dikkat çekici değişikliğin gelir kriterinde yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, gelir kriteri 2.3 asgari ücret olarak belirlendi; bu kapsamda kişilerin alabilecekleri ek ödemeler de hesaba katılacak.

Yaşa Göre Kredi Tutarları

Projede gençlerin yaş gruplarına göre farklı kredi tutarları uygulanacak. Buna göre:

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

250.000 TL kredi: Başvuru sırasında evlenecek çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında (26 yaşından gün almamış) olması halinde verilecek en yüksek destek tutarıdır.

200.000 TL kredi: Çiftlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda sağlanacak destek tutarıdır.

Ödeme ve Başvuru Detayları

Söz konusu kredi faizsiz olarak sunuluyor ve 2 yıl geri ödemesiz dönem ile toplam 48 ay vade imkanı bulunuyor. Bu düzenleme, yeni evli çiftlerin ilk yıllarında ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

Güncellenen şartlarla birlikte kredi başvuruları 1 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla yeniden alınmaya başlandı. Başvurular, www.aile.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat