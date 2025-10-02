Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Gelir Şartı Esnetildi, Binlerce Gence 250.000 TL Desteğinin Yolu Açıldı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz evlilik kredisinde şartlarda önemli bir genişletmeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan duyuruda, gelir kriterinin yükseltildiği ve daha fazla gencin faydalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Gelir Kriterinde Değişiklik

Bakan Göktaş, başvuru şartındaki en dikkat çekici değişikliğin gelir kriterinde yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, gelir kriteri 2.3 asgari ücret olarak belirlendi; bu kapsamda kişilerin alabilecekleri ek ödemeler de hesaba katılacak.

Yaşa Göre Kredi Tutarları

Projede gençlerin yaş gruplarına göre farklı kredi tutarları uygulanacak. Buna göre:

250.000 TL kredi: Başvuru sırasında evlenecek çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında (26 yaşından gün almamış) olması halinde verilecek en yüksek destek tutarıdır.

200.000 TL kredi: Çiftlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda sağlanacak destek tutarıdır.

Ödeme ve Başvuru Detayları

Söz konusu kredi faizsiz olarak sunuluyor ve 2 yıl geri ödemesiz dönem ile toplam 48 ay vade imkanı bulunuyor. Bu düzenleme, yeni evli çiftlerin ilk yıllarında ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

Güncellenen şartlarla birlikte kredi başvuruları 1 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla yeniden alınmaya başlandı. Başvurular, www.aile.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.