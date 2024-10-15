Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yurt Konusuna Yanıt

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yurt Yerleşimi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştiğini duyurdu. Bakanlık, bu konu hakkında bir açıklama yapma gereği hissetti.

Özgür Özel'in Açıklamalarına Yanıt

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı bazı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Özel’in, "Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'si kendi başının çaresine bakıyor" şeklindeki sözleri eleştirildi. Ayrıca, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yurt sayısının yanlış ifade edildiği belirtildi.

İstanbul'daki Yurt Kapasitesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 60 bin kapasiteli 35 yurt bulunduğu ve toplamda 80 yurt binasının hizmet verdiği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yurt sayısının ise 61 değil, 14 olduğu belirtilerek, bu yurtların toplam kapasitesinin 5231 olduğu aktarıldı.

Konaklama Durumu

Ayrıca, Bakanlık'a bildirilen verilere göre, 4031 öğrencinin İBB yurtlarında konakladığı ve 1200 yatağın boş durumda olduğu ifade edildi. Bakanlık, yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgiyle yönlendirildiğini belirtti.