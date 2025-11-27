Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Erzincan'da 3’üncü Orduyu Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla Erzincan'da 3’üncü Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan'da bulunan 3’üncü Ordu Komutanlığı'na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin detayları

Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu, birliklerin çalışma ve hazırlık durumunu yerinde görerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı'na eşlik eden yüksek rütbeli komutanlar şunlardı: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel.

