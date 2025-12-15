Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Sunrevi'yi karşıladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganyamba Sunrevi ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi.
Resmi karşılama
Ganyamba Sunrevi, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen resmi törenle karşılandı.
Görüşme
Taraflar, Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Ganyamba Sunrevi ile bir araya geldi