Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü: 7 Kayıp

Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir feribot iskelesinin çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel güvenlik güçleri, McIntosh kentindeki Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee topluluğunun sonbahar festivali kapsamında kalabalık bir etkinlikte bulunduklarını ifade etti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay sırasında, etkinliğin yapıldığı alana rıhtımdan yanaşmakta olan bir feribotun asma iskelesinin çökmesi nedeniyle pek çok kişi denize düştü. İlk belirlemelere göre, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkan Biden'ın Tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaşanan bu acı olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve durumu takip ettiğini açıkladı. Kazanın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte.