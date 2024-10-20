DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.318.028,55 0,06%

Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü: 7 Kayıp

Georgia'da feribot iskelesinin çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 07:07
Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü: 7 Kayıp

Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir feribot iskelesinin çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel güvenlik güçleri, McIntosh kentindeki Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee topluluğunun sonbahar festivali kapsamında kalabalık bir etkinlikte bulunduklarını ifade etti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay sırasında, etkinliğin yapıldığı alana rıhtımdan yanaşmakta olan bir feribotun asma iskelesinin çökmesi nedeniyle pek çok kişi denize düştü. İlk belirlemelere göre, en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkan Biden'ın Tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaşanan bu acı olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve durumu takip ettiğini açıkladı. Kazanın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boeing ve Sendika Arasında Geçici Anlaşma
2
Özbekistan'da İmam Tirmizi Konferansı Yapıldı
3
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 98. Gazi Koşusu yarın başlıyor!
4
Georgia'da Feribot İskelesi Çöktü: 7 Kayıp
5
Küba'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor
6
Kolombiya'da Kokain Üretimi Tarihi Zirveye Ulaştı
7
Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’