Gercüş'te Drone Destekli Trafik Denetimi: Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Uyarısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma, drone ile yapılan denetimde ihlalleri tespit edip sürücüleri emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:10
Batman'da Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla çığır açan bir uygulama başlattı. Drone destekli denetimde, kuralları ihlal eden sürücüler havadan görüntülenerek anında tespit edilip uyarıldı.

Denetimin ayrıntıları

Ekipler, denetimler sırasında sürücülere emniyet kemeri takma ve araç kullanırken cep telefonu kullanmama konularında bilgilendirme yaptı. Drone görüntüleri sayesinde ihlaller hızlı bir şekilde saptanarak sürücüler uyarıldı.

Sürücülerin görüşleri

Şehmus Barlak: "Telefonla konuşurken beni uyardılar bir daha olmasın diyerek beni uyardılar ceza kesmediler. Urdan tüm şoför arkadaşlarıma sesleniyorum ben yaptım siz yapmayın bu uygulama sayesinde emniyet kemerimi takmadan yola çıkmıyorum. Telefon geldi zaman bile artık yol kenarında durup görüşmelerimi yapıyorum"

Sabri Avşar: "Jandarma ekiplerin yaptığı uygulama çok iyi bir uygulamadır. Bu uygulamayı bizim için yapıyorlar emniyet kemeri hayat kurtarıyor ve araç kullanırken asla telefonla konuşmamak gerekir"

İsmail Öner: "Kontrolün olması sürekli iyi bir şeydir. Bu uygulamalar caydırıcı olduğu için vatandaşta bunlara zorunlu olarak ayak uyduruyor. Sonuçta bizim hayatımız için iyi bir uygulamadır. Bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum"

