Gercüş'te 'Okulumda Kan’Panya Var' Kan Bağışı Kampanyası

Gercüş’te 'Okulumda Kan’Panya Var' Etkinliği Başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğinde anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Etkinlik, Gercüş Devlet Hastanesi önünde düzenlendi ve iki gün sürecek şekilde planlandı.

Kampanya Detayları

Kampanyada veliler ve gönüllüler kan bağışında bulunabilecek. Organizasyonda, kampanyaya destek amaçlı bağışçı getiren her öğrenciye "Kahramanlık Madalyası" takdim edilecek. Bu uygulama ile genç nesillere yardımlaşma ve gönüllülük bilinci aşılanması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay yetkilileri, tüm Gercüş halkını bu anlamlı organizasyona destek olmaya ve kan bağışı yaparak bir hayat kurtarmaya davet etti.

Katılımcı Görüşleri

Niray Keskin adlı öğrenci, ’’Babamla birlikte kan vermeye geldim. Babam Kızılay’a kan verdi, çok mutluyum. Kızılay yetkilileri tarafından bana da kahramanlık madalyası verildi’’ dedi.

Edip Şen ise, ’’Kan vermek bedenen ve insanın sıhhati için faydalıdır. Bütün arkadaşlarımı kan vermeye davet ediyorum’’ diye konuştu.

Etkinlik, bölge halkının katılımıyla iki gün boyunca devam edecek ve toplumda dayanışma ile gönüllülük ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE "OKULUMDA KAN'PANYA VAR" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.