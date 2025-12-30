DOLAR
Germencik Semt Pazarı 1 Ocak 2026'da Aynı Yerde Kurulacak

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Germencik Semt Pazarı'nın yer ve tarihte değişiklik olmadan kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:57
Başkan Zencirci'den vatandaşlara açıklama

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Perşembe günleri kurulan Germencik Semt Pazarı ile ilgili vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı.

Başkan Zencirci, 1 Ocak 2026 Perşembe günü pazarın her zamanki yerinde kurulmaya devam edeceğini belirterek, pazarın tarih ve yerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına pazarın planlandığı şekilde kurulacağına dikkat çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

