Germencik Semt Pazarı 1 Ocak 2026'da Aynı Yerde Kurulacak

Başkan Zencirci'den vatandaşlara açıklama

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Perşembe günleri kurulan Germencik Semt Pazarı ile ilgili vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı.

Başkan Zencirci, 1 Ocak 2026 Perşembe günü pazarın her zamanki yerinde kurulmaya devam edeceğini belirterek, pazarın tarih ve yerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına pazarın planlandığı şekilde kurulacağına dikkat çekildi.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, PERŞEMBE GÜNLERİ KURULAN GERMENCİK SEMT PAZARI’NIN 1 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ DE AYNI YERİNDE KURULACAĞINI BELİRTEREK, TARİH VE YER DEĞİŞİKLİĞİ OLMADIĞINI AÇIKLADI.