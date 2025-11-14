Germencik'te Kasten Öldürme Zanlısı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:29
Operasyon detayları

Aydın’ın Germencik ilçesinde, kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 1 kişi kıskıvrak ele geçirildi.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

