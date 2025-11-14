Germencik'te Kasten Öldürme Zanlısı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Operasyon detayları
Aydın’ın Germencik ilçesinde, kasten öldürme suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, arama kaydı bulunan 1 kişi kıskıvrak ele geçirildi.
Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA YAKALANDI.