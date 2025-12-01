Germencik'te Ortaklar Mahallesi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

Germencik Belediyesi ekipleri Ortaklar Mahallesi'nde çarşı içi ve çevre temizliği yaparak kaldırımları tazyikli suyla yıkadı; çalışmalar sürecek.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:41
Belediye ekipleri çarşı içi ve çevrede titiz temizlik gerçekleştirdi

Germencik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir çevre temizliği yürüttü.

Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla yapılan çalışmalarda çarşı içi kaldırım ve yaya alanları tazyikli suyla yıkanırken, bölgenin genel çevre temizliği de eksiksiz tamamlandı.

Başkan Zencirci, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını önemsediklerini vurgulayarak, "Daha temiz bir çevre için çalışıyoruz" dedi.

Zencirci ayrıca temizlik çalışmalarının aksatılmayacağını belirterek, "Hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü temizlik faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde ilçenin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.

