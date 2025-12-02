Germencik'te Temizlik ve Bakım Seferberliği — Burak Zencirci'den Çağrı

Başkan Burak Zencirci, Germencik'te süren temizlik ve bakım çalışmalarını anlattı; vatandaşlara 'en büyük temizlik kirletmemektir' diyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:55
Germencik'te Temizlik ve Bakım Seferberliği — Burak Zencirci'den Çağrı

Germencik'te Temizlik ve Bakım Seferberliği

Başkan Burak Zencirci'den vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin dört bir yanında süren temizlik ve düzenleme çalışmalarına dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Belediye ekipleri parklar, yeşil alanlar ve sokaklarda gece gündüz demeden çalışıyor. Başkan Zencirci, bazı vatandaşların gelişigüzel bıraktığı atıkların ilçenin görünümünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Zencirci, "Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında titizlikle temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Ancak karşılaştığımız bazı manzaralar ne güzel Germencik’imize ne de harcanan emeğe yakışıyor. Sokağa bırakılan her atık, sadece çevre kirliliği değil ilçemizin estetiğine vurulmuş bir darbedir. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Germencik için lütfen duyarlı olalım" dedi.

Eski eşya ve molozların rastgele sokaklara bırakılması yerine belediyeye bildirilmesi gerektiğini belirten Zencirci, "Biz mütemadiyen temizlemeye devam edeceğiz ama en büyük temizlik kirletmemektir" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kapsamlı budama, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Zencirci, daha ferah, bakımlı ve düzenli yaşam alanları sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

