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Gezen Sinema Tırı: 895 Bin Çocuğa Beyaz Perde Keyfi

Gezen Sinema Tırı ile 895 bin çocuk, sinema salonları olmayan bölgelerde sinema keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:41
Gezen Sinema Tırı: 895 Bin Çocuğa Beyaz Perde Keyfi

Gezen Sinema Tırı ile 895 Bin Çocuk Beyaz Perdeyle Tanıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Türkiye'nin dört bir yanında 895 bin çocuğu sinema ile buluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle sinema salonlarına erişimi kısıtlı olan çocukların beyaz perdeyle tanışması sağlanıyor. Bu etkinlik, Anadolu'nun çeşitli illerinde ve ilçelerinde sinema salonu bulunmayan bölgelere ulaşarak sanatsal bir köprü vazifesi görüyor.

206 Bin 850 Çocuğa Ulaşıldı

90 koltuk kapasiteli, iklimlendirilmiş ve uygun teknik ekipmanlarla donatılmış tır ile düzenlenen Gezen Sinema etkinliği, bu yıl 22 ilde 206 bin 850 çocuğa ve gence ulaşmayı başardı. Böylelikle, 2018'den bu yana toplam 61 il ve 358 ilçe ile 895 bin çocuk ve genç, sinema izleme deneyimi yaşadı.

Yayın Durakları

Bu yıl Adana'da başlayan Gezen Sinema Tırı, Hatay, Kilis, Kırıkkale, Şanlıurfa, Samsun, Ordu, Van, Hakkari, Artvin, Erzurum, Bilecik, İstanbul, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Antalya ve Düzce gibi illerde gerçekleştirdiği gösterimlerle kültür ve sanatın yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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