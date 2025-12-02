Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Sındırgı'da Depremzede Çocukları Sevindirdi

Meydan festival alanına döndü

Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı ilçesinde, Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Cumhuriyet Meydanı’nı adeta bir festival alanına dönüştürdü. Sındırgı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Başkan Sak çocuklarla bir aradaydı

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sinema tırını ziyaret eden Başkan Sak, belediye meclis üyeleriyle birlikte etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet etti. Başkanın çocuklarla fotoğraf çektirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Tüm okullar etkinlikte buluştu

Depremler nedeniyle gergin günler yaşayan ilçe halkı için hazırlanan program kapsamında, ilçedeki tüm okullardan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle gruplar halinde alana taşındı. Öğrenciler hem sinema gösterimlerine katıldı hem de meydanda hazırlanan çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Sanat, kitap ve ikramlarla dolu etkinlik

Etkinlik yalnızca film gösterimiyle sınırlı kalmadı; çocuklar şarkılar söyleyip şiirler okudu, zeybekten horona, halaydan ritim oyunlarına kadar birçok etkinlikte yer aldı. Gezici Kütüphane kitapları, boyama materyalleri ve etkinlik masalarıyla alana kültürel bir renk kattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca mısır ikramı yaparak çocuklara küçük sürprizler sundu.

Projenin hedefi: Çocukların yüzünü güldürmek

Erol Gözen Sanat İçin Yola Çık Kültür Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen projeye dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Gezen Sinema Projesi ile Sındırgı’dayız. İlçede yaşanan depremler sonrası ilk durağı burası yaptık. Çocuklara sadece film izletmiyoruz; şarkı söylüyor, halk oyunları oynuyor, onlarla birebir iletişim kuruyoruz. Bir sanat etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. Deprem bölgelerinde uzun süredir görev alıyoruz ve burada da çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz."

Etkinlik, deprem sonrası oluşan gerginliği bir nebze olsun hafifletirken, çocukların yüzündeki gülümsemeler ilçede moral kaynağı oldu.

SINDIRGI'DA ÇOCUKLARA MORAL OLMAK AMACIYLA İLÇEYE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI VE GEZİCİ KÜTÜPHANE, CUMHURİYET MEYDANI'NI ADETA FESTİVAL ALANINA ÇEVİRDİ.