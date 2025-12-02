Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Sındırgı'da Depremzede Çocukları Sevindirdi

Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, Balıkesir Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iki günlük etkinlikle depremzede çocuklara moral verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:49
Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Sındırgı'da Depremzede Çocukları Sevindirdi

Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Sındırgı'da Depremzede Çocukları Sevindirdi

Meydan festival alanına döndü

Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı ilçesinde, Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Cumhuriyet Meydanı’nı adeta bir festival alanına dönüştürdü. Sındırgı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Başkan Sak çocuklarla bir aradaydı

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sinema tırını ziyaret eden Başkan Sak, belediye meclis üyeleriyle birlikte etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet etti. Başkanın çocuklarla fotoğraf çektirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Tüm okullar etkinlikte buluştu

Depremler nedeniyle gergin günler yaşayan ilçe halkı için hazırlanan program kapsamında, ilçedeki tüm okullardan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle gruplar halinde alana taşındı. Öğrenciler hem sinema gösterimlerine katıldı hem de meydanda hazırlanan çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Sanat, kitap ve ikramlarla dolu etkinlik

Etkinlik yalnızca film gösterimiyle sınırlı kalmadı; çocuklar şarkılar söyleyip şiirler okudu, zeybekten horona, halaydan ritim oyunlarına kadar birçok etkinlikte yer aldı. Gezici Kütüphane kitapları, boyama materyalleri ve etkinlik masalarıyla alana kültürel bir renk kattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca mısır ikramı yaparak çocuklara küçük sürprizler sundu.

Projenin hedefi: Çocukların yüzünü güldürmek

Erol Gözen Sanat İçin Yola Çık Kültür Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen projeye dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Gezen Sinema Projesi ile Sındırgı’dayız. İlçede yaşanan depremler sonrası ilk durağı burası yaptık. Çocuklara sadece film izletmiyoruz; şarkı söylüyor, halk oyunları oynuyor, onlarla birebir iletişim kuruyoruz. Bir sanat etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. Deprem bölgelerinde uzun süredir görev alıyoruz ve burada da çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz."

Etkinlik, deprem sonrası oluşan gerginliği bir nebze olsun hafifletirken, çocukların yüzündeki gülümsemeler ilçede moral kaynağı oldu.

SINDIRGI'DA ÇOCUKLARA MORAL OLMAK AMACIYLA İLÇEYE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI VE GEZİCİ KÜTÜPHANE...

SINDIRGI'DA ÇOCUKLARA MORAL OLMAK AMACIYLA İLÇEYE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI VE GEZİCİ KÜTÜPHANE, CUMHURİYET MEYDANI'NI ADETA FESTİVAL ALANINA ÇEVİRDİ.

SINDIRGI'DA ÇOCUKLARA MORAL OLMAK AMACIYLA İLÇEYE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI VE GEZİCİ KÜTÜPHANE...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde