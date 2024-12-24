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GGYD'den 250 Öğrenciye Burs Desteği

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği, 'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu' ile bu yıl 250 öğrenciye burs verecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:41
GGYD'den 250 Öğrenciye Burs Desteği

GGYD, Gençlere Eğitim Desteği Sunuyor

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, bu yıl "Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu" projesi kapsamında 250 öğrenciye burs sağladıklarını açıkladı. Allıoğlu, "Bu sayıyı yeni yılda daha da arttırarak, gençlerimizin hayatlarına ışık olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılbaşı Etkinliğinde Açıklamalar

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GGYD'nin geleneksel yılbaşı etkinliği Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerine sahip bir dernek olarak Türkiye'nin gelişimine destek vermek için çalıştıklarını aktardı.

Eğitime Yatırımın Önemi

Allıoğlu, düzenledikleri toplantılarla üyelerinin ticari hayatını geliştirdiklerini belirtti ve "2024'te burs verdiğimiz öğrenci sayısını 250'ye çıkardık. Geleceğimiz olan gençlerin eğitimine yatırım yapmayı, ülkemiz için en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz." dedi.

GGYD'nin Ekonomik Katkıları

GGYD'nin yılda yaklaşık 40 milyar lira katma değer sağladığını ve toplamda 40 bin kişiye istihdam yarattığını ifade eden Allıoğlu, gelecek yıl için hedeflerini şube ve üye sayısını artırmak, yurtdışı faaliyetlerini genişletmek ve daha verimli projelere imza atmak olarak belirtti.

Türkiye'nin Geleceği İçin Birlikte Çalışmalıyız

Allıoğlu, Türkiye ve dünyada yaşanan zorluklara da dikkat çekti. "Suriye'de yeni bir dönem başladı. Orada istikrar ve belirsizliğin sona ermesini temenni ediyorum. Ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce son bulmasını umuyorum. Türkiye, ekonomisi, hukuku, demokrasisi ve bilimiyle evrensel kriterlere uyum sağlamış bir ülke olmak için çalışmalarına devam edecek." şeklinde konuştu.

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