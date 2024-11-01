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Ghebreyesus'tan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Eleştiri

DSÖ Genel Direktörü, İsrail'in UNRWA operasyonlarını yasaklama kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:42
Ghebreyesus'tan İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Eleştiri

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Açıklamaları

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mülteciler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonlarını yasaklama kararına önemli eleştirilerde bulundu.

İsrail'in Tasarıları ve UNRWA'nın Rolü

Ghebreyesus, yaptığı açıklamalarda İsrail Meclisi'nin (Knesset) UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini yasaklamaya yönelik iki tasarısını kabul ettiğini hatırlattı. UNRWA, uzun yıllardır Gazze'deki en büyük temel sağlık hizmeti sağlayıcısı konumunda ve 70 yılı aşkın süredir kritik sağlık ve insani yardım sunuyor.

UNRWA Personelinin Özverisi

DSÖ Genel Direktörü, "DSÖ'nün birlikte çalıştığı UNRWA personeli, hayal edilemez koşullar altında yorulmadan çalışan, özverili sağlık ve insani yardım profesyonelleridir. İsrail'in bu yasaklama kararı, UNRWA'nın sağladığı temel hizmetlerden yararlanan herkesin hayatını ve sağlığını riske atmaktadır." dedi.

Yasakların Sonuçları

Ghebreyesus, bu yasakmanın İsrail'in güvenliğini artırmak yerine Gazze halkının acısını derinleştireceğine ve salgın riskini artıracağına dikkat çekti. UNRWA'nın alternatifinin olmadığını vurguladı.

Gazze'deki Destek Faaliyetleri

Son iki haftada, DSÖ Gazze'nin kuzeyinde hastanelere ve hastalara destek için 6 misyon gerçekleştirdi. Ghebreyesus, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıların hastanenin hizmet vermesini engellediğini bildirdi.

Hastane Durumu

Ghebreyesus, şu an Kemal Advan Hastanesi'nde birkaç düzine hasta ve onlara bakan az sayıda personel bulunduğunu belirterek, hastanede meydana gelen saldırı ve yangın nedeniyle ulaştırdıkları malzemelerin bir kısmının kaybolduğunu ifade etti. "Daha fazla bilgi almak için hastane personeline ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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