Giresun'da 2025'te 450 Binden Fazla Hayvan Aşılandı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025'te 450 binden fazla hayvanı şap, bruselloz ve diğer hastalıklara karşı aşılayarak zoonoz ve ekonomik riskleri azalttı.

Aşı kampanyası ve alınan önlemler

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 450 binden fazla hayvan çeşitli hastalıklara karşı aşılandı.

Müdürlük açıklamasında, kentte görülen şap vakalarının kontrol altında tutulduğu ve bu bölgelerde karantina ile kordon tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Koruma ve gözetim bölgelerine giren hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Aşılanan hayvan sayıları

"Hayvan hastalıklarıyla mücadele programı kapsamında 2025 yılı başından bu yana 228 bin 473 büyükbaş hayvana şap, 66 bin 731 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 50 bin 422 küçükbaş hayvana koyun-keçi vebası, 90 bin 95 küçükbaş hayvana koyun-keçi çiçeği, 20 bin 827 küçükbaş hayvana koyun-keçi brusellozu ve 2 bin 857 kedi ile köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Yapılan çalışmalar sayesinde hem ülke hem de il ekonomisinde ciddi kayıplara yol açabilecek hastalıkların önüne geçilebilecektir. Ayrıca hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklara karşı da önemli bir koruma sağlanmaktadır" denildi.

