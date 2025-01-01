Giresun'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Kadının Cinayetinde 5 Şüpheli Gözaltında

Giresun'un Dereli ilçesinde, 31 yaşındaki D.Y'nin av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen 26 yaşındaki Fatma T hayatını kaybetti. Olay, Meşeliyatak köyü'nde meydana geldi.

Dün gece, D.Y'nin yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye isabet etti. Olay sonrası, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma T'nin cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemleri için hazırlandı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.