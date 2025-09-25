Giresun'da Fındık Bahçesinde Yamaçtan Yuvarlanan Kadın Öldü

Giresun'un Güce ilçesi Boncukçukur köyünde fındık bahçesinde yamaçtan yuvarlanan 76 yaşındaki Fatma Çelik yaşamını yitirdi; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:24
Olayın Ayrıntıları

Giresun'un Güce ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan yuvarlanan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Çelik (76), Boncukçukur köyündeki bahçesinde çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

