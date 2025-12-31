Giresun'da Fırtına Devrilen Ağaç Resmi Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi

Giresun'da fırtına hayatı etkiledi, park halindeki resmi araç zarar gördü

Devrilen ağaç Aksu Mahallesi'nde aracın üzerine düştü

Giresun genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, kentte maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle kökünden kopan bir ağaç, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi.

Olay, Şehit Onbaşı Ersin Cebeci Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Üzerine ağaç düşen araç, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki 06 AY 1984 plakalı otomobildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç üzerindeki ağaç kaldırıldı.

Olay esnasında araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralanma bildirilmezken, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

