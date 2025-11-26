Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda Drift: Sürücüye 83 bin 746 lira Ceza

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nu kapatıp drift yapan sürücüye, kask kamerası görüntüleri sonrası toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:03
Giresun'da trafik magandalarının, Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapatarak yaptıkları drift gösterisi, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerası kaydına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Tirebolu ilçesi Özlü Köyü mevkiinde, Giresun istikametinde meydana geldi. Görüntülerde, emniyet şeridi ve diğer şeritlerin araçlarla tamamen trafiğe kapatıldığı, magandalardan birinin ise Tofaş marka otomobiliyle yolun ortasında defalarca daireler çizdiği görüldü.

Kendi canlarını ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli gösteriye, yol kenarında toplanan bazı vatandaşların kayıtsız tavırları da tepki çekti. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nda geniş çaplı eleştiri topladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen ekiplerin yaptığı işlemde, sürücüye toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandığı, ayrıca sürücü belgesine el konularak ve aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

