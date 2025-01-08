Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları olarak nitelendirilen "torbacı"lara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda Ö.K. ve Y.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yürütülen operasyon sonucunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile birlikte 15 adet cam pipet ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Giresun'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.