Giresun Şebinkarahisar'da çöp alanı yangını kontrol altına alındı
Olay ve müdahale
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.