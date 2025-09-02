DOLAR
Giresun Şebinkarahisar'da çöp alanı yangını kontrol altına alındı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Bülbül Mahallesi çöp toplama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:24
Olay ve müdahale

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

