Giresun UMKE, Çamlıca'da 91 Yaşındaki Hastayı Kar Engelini Aşarak Sevk Etti

Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Çamlıca köyünde solunum sıkıntısı çeken 91 yaşındaki hasta, UMKE ekiplerinin müdahalesiyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:25
YOĞUN KARDA UMKE MÜDAHALESİ

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşimde, solunum sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki bir vatandaş, UMKE ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine başvurması üzerine yardım talebi iletildi. Yoğun kar sebebiyle köy yoluna ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye gidemeyince İl Özel İdaresi'nin yol durumu değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmede bölgeye yalnızca 4x4 özellikli araçların ulaşabileceği belirlenince, bölgeye Giresun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE ambulansı köye ulaşarak olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından hasta, güvenli bir noktada hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edilerek Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, Giresun UMKE ekiplerinin her türlü arazi ve hava koşulunda vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla 7/24 görev başında olduğunu bildirdi.

