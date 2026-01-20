Giresun’un Yeni Valisi Mustafa Koç Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç, şehre gelerek göreve başladı; törenle karşılandı ve hizmet ilkelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:56
Giresun’un Yeni Valisi Mustafa Koç Göreve Başladı

Giresun’un Yeni Valisi Mustafa Koç Göreve Başladı

Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevinden Giresun Valiliği'ne atanarak bugün şehre gelerek göreve başladı.

Karşılama töreni

Vali Koç, Giresun Valiliği binası bahçesinde düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Koç'un ilk açıklaması

Karşılama töreninin ardından yaptığı açıklamada, Giresun'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Koç, atamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında olduğunu söyledi. Bu görevi devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yürüteceklerini vurguladı.

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı, mavi ve yeşilinin destansı şehri Giresun’umuzun köklü birikimini, gelecek nesillere aktarılacak kalıcı bir değer olarak görüyoruz. 42. ve 47. Gönüllü Alaylarıyla fedakarlığın simgesi olmuş, Harşit Savunması’yla vatan müdafaasında müstesna bir yere sahip bu kadim şehirde, insanı merkeze alan bir kamu anlayışını esas alacağız

Görev süresi boyunca adalet, ölçülülük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda hizmet edeceklerini belirten Koç, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü mülki idare amirliği tecrübesini sahadaki birikimle birleştirerek Giresun’a en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını ekledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE AĞRI VALİLİĞİ GÖREVİNDEN GİRESUN VALİLİĞİ'NE ATANAN MUSTAFA KOÇ...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE AĞRI VALİLİĞİ GÖREVİNDEN GİRESUN VALİLİĞİ'NE ATANAN MUSTAFA KOÇ, GÖREVİNE BAŞLADI. VALİ KOÇ, GİRESUN VALİLİĞİ BİNASI BAHÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE AĞRI VALİLİĞİ GÖREVİNDEN GİRESUN VALİLİĞİ'NE ATANAN MUSTAFA KOÇ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir
2
Karacasu'da 7-10 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
3
POEM ile Akalazya Tedavisi: Dr. Lütfiye Çoban Doğum Günü Pastasını Yutabildi
4
Bursa'da Şiddetli Rüzgar Mini Otomobili Devrildi: Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı
5
Manisa TSO'dan Dijital Dönüşüm Atağı: 'Dijital Oda, Dijital Üye'
6
AFAD Afyonkarahisar'da İki Okulda Deprem, Tahliye ve Yangın Tatbikatı Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları