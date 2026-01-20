Giresun’un Yeni Valisi Mustafa Koç Göreve Başladı

Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevinden Giresun Valiliği'ne atanarak bugün şehre gelerek göreve başladı.

Karşılama töreni

Vali Koç, Giresun Valiliği binası bahçesinde düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Koç'un ilk açıklaması

Karşılama töreninin ardından yaptığı açıklamada, Giresun'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Koç, atamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında olduğunu söyledi. Bu görevi devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yürüteceklerini vurguladı.

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı, mavi ve yeşilinin destansı şehri Giresun’umuzun köklü birikimini, gelecek nesillere aktarılacak kalıcı bir değer olarak görüyoruz. 42. ve 47. Gönüllü Alaylarıyla fedakarlığın simgesi olmuş, Harşit Savunması’yla vatan müdafaasında müstesna bir yere sahip bu kadim şehirde, insanı merkeze alan bir kamu anlayışını esas alacağız

Görev süresi boyunca adalet, ölçülülük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda hizmet edeceklerini belirten Koç, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü mülki idare amirliği tecrübesini sahadaki birikimle birleştirerek Giresun’a en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını ekledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE AĞRI VALİLİĞİ GÖREVİNDEN GİRESUN VALİLİĞİ'NE ATANAN MUSTAFA KOÇ, GÖREVİNE BAŞLADI. VALİ KOÇ, GİRESUN VALİLİĞİ BİNASI BAHÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANDI.